Футбол: определился второй финалист Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Лондонский “Челси” принимал мадридский “Реал” в поединке в полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
Детали
До перерыва в воротах мадридцев отметился Тимо Вернер. Кай Хаверц перебросил мяч за шиворот голкиперу “галактикос” — игровой снаряд попал в перекладину и первым на добивании сработал именно Вернер.
Второй и заключительный гол во встрече пришлось ждать до 85 минуты. Именно тогда Мейсон Маунт замкнул прострел от Пулишича — 2: 0.
Отметим, что по итогам двухматчевого противостояния “Челси” праздновал победу 3: 1.
Дополнение
В финале лондонцы сыграют с “Манчестер Сити”. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.