Футбол: определился второй финалист Лиги чемпионов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Лондонский “Челси” принимал мадридский “Реал” в поединке в полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

Детали

До перерыва в воротах мадридцев отметился Тимо Вернер. Кай Хаверц перебросил мяч за шиворот голкиперу “галактикос” — игровой снаряд попал в перекладину и первым на добивании сработал именно Вернер.

Второй и заключительный гол во встрече пришлось ждать до 85 минуты. Именно тогда Мейсон Маунт замкнул прострел от Пулишича — 2: 0.

Отметим, что по итогам двухматчевого противостояния “Челси” праздновал победу 3: 1.

Дополнение

В финале лондонцы сыграют с “Манчестер Сити”. Финал пройдет 29 мая в Стамбуле.

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