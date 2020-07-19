Поражение от "Колоса" не помешала "Динамо" стать вице-чемпионом Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Матчем с “Колос” с Коваливки завершился для “Динамо” завершился сезон 2019/2020 годов, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Хозяева сумели получить сенсационную победу со счетом 2:0. На 54 минуте голом отметился форвард Лысенко, а на 71-й забил с пенальти легионер Вильхамссон.
По итогам чемпионата “бело-синие” удержали второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков (18 выигрышей, 5 ничьих, 9 поражений, разница мячей 65:35). “Колос” только шестой (32). Клуб с Коваливки сыграет в плей-офф УПЛ за право принять участие в квалификации Лиги Европы.
Заметим, что результат “Динамо” предоставил киевлянам право в следующем сезоне участвовать в квалификационном раунде Лиги чемпионов и побороться за выход в групповой этап соревнований.
Напомним, что в прошлом году “динамовцы” прекратили выступления в этом турнире на третьем квалификационном этапе, уступив по сумме двух матчей бельгийском “Брюгге”.