Поразка від "Колоса" не завадила "Динамо" стати віце-чемпіоном України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Матчем із “Колосом” з Ковалівки завершився для “Динамо” завершився сезон 2019/2020 років, передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Господарі зуміли здобути сенсаційну перемогу з рахунком 2:0. На 54 хвилині голом відзначився форвард Лисенко, а на 71-й забив з пенальті легіонер Вільхамссон.
За підсумками чемпіонату “біло-сині” втримали друге місце в турнірній таблиці, набравши 59 очок (18 виграшів, 5 нічиїх, 9 поразок, різниця м’ячів 65:35). “Колос” тільки шостий (32). Клуб з Ковалівки зіграє в плей-офф УПЛ за право взяти участь у кваліфікації Ліги Європи.
Зауважимо, що результат “Динамо” надало киянам право в наступному сезоні брати участь у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і поборотися за вихід до групового етапу змагань.
Нагадаємо, що минулого року “динамівці” припинили виступи в цьому турнірі на третьому кваліфікаційному етапі, поступившись за сумою двох матчів бельгійському “Брюгге”.