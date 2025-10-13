$41.600.10
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
Золото достигло рекордного уровня на фоне возобновления напряженности между США и Китаем
"Вечер слез, вечер счастья": Нетаньяху объявил о победе в войне, но предупредил о вызовах
Украина выбрала представительницу на Детское Евровидение-2025: кто поедет в ГрузиюPhoto
"Если Россия не сядет за стол переговоров – она заплатит за это" – Макрон после разговора с ЗеленскимVideo
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Популярное среди туристов направление в Японии будет взимать "туристический налог" в размере $65 за ночь

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

С марта 2026 года в Киото вводится самый высокий в Японии налог на проживание, что увеличит стоимость пребывания в отелях. Туристы, останавливающиеся в дорогих отелях, будут платить до 10 000 иен с человека за ночь.

Популярное среди туристов направление в Японии будет взимать "туристический налог" в размере $65 за ночь

Когда-то столица Японии принимает решительные меры по борьбе с чрезмерным наплывом туристов. С марта 2026 года в Киото вводится самый высокий в Японии налог на проживание, который увеличит стоимость пребывания в отелях, мотелях и гостевых домах города, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Согласно новой системе, туристы, останавливающиеся в дорогих отелях, смогут платить до 10 000 иен (около 65 долларов) с человека за ночь в виде туристического налога, что в десять раз больше текущих ставок.

"Бюджетные" путешественники также заметят рост цен примерно с 200 до 400 иен (приблизительно с 1,30 до 2,60 доллара США), тогда как цены на номера средней ценовой категории подскочат с 500 до 1000 иен (приблизительно с 3,30 до 6,50 доллара).

Городские власти заявляют, что дополнительные средства, как ожидается, более чем удвоят поступления от туристического налога в Киото и пойдут на управление толпой, сохранение культурных объектов и снижение нагрузки на местную инфраструктуру.

Местные жители жалуются на то, что их район теперь "как Диснейленд" на фоне резкого роста туризма после Олимпиады.

При рассмотрении вопроса о повышении сбора туристические власти Киото настаивали на том, что туристы должны нести расходы на содержание тех самых достопримечательностей, которые их интересуют в городе.

Хотя туризм является движущей силой экономики Киото, многие жители говорят, что в пик сезона город становится практически непригодным для жизни. Узкие улочки забиты туристами, делающими селфи, а в популярных районах, таких как Гион, известных своими традиционными чайными домиками и гейшами, предпринимаются попытки ограничить доступ туристов после инцидентов с незаконным проникновением на чужую территорию и агрессивной фотосъемкой. Японские СМИ сообщают, что эти усилия не увенчались успехом.

В японском Киото ограничат посещение района гейш из-за "неприемлемых" действий туристов06.03.24, 11:04 • 25803 просмотра

Новый налог направлен на финансирование мер по обеспечению соблюдения правил и снижению трения между туристами и местными жителями, но критики предупреждают, что этого может быть недостаточно. В 2024 году Япония приняла более 35 миллионов иностранных туристов, и власти надеются достичь 60 миллионов к 2030 году.

Дополнение

Киото - не единственный город, столкнувшийся с этой проблемой. Гора Фудзи, еще одно знаковое место в Японии, сталкивается с побочными эффектами бурного роста туризма. Проблемы с мусором, переполненностью и безопасностью стали настолько серьезными, что власти стали называть эту достопримечательность "горой мусора". Туристов просят убрать мусор и соблюдать новые ограничения по количеству людей, на фоне того, как местные власти прилагают все усилия для сохранения природной красоты горы.

Власти Японии вводят сбор для туристов за поднятие на гору Фудзи02.07.24, 03:53 • 18058 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границейНедвижимость
Фокс Ньюс
Япония