Популярное среди туристов направление в Японии будет взимать "туристический налог" в размере $65 за ночь

Когда-то столица Японии принимает решительные меры по борьбе с чрезмерным наплывом туристов. С марта 2026 года в Киото вводится самый высокий в Японии налог на проживание, который увеличит стоимость пребывания в отелях, мотелях и гостевых домах города, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Согласно новой системе, туристы, останавливающиеся в дорогих отелях, смогут платить до 10 000 иен (около 65 долларов) с человека за ночь в виде туристического налога, что в десять раз больше текущих ставок.

"Бюджетные" путешественники также заметят рост цен примерно с 200 до 400 иен (приблизительно с 1,30 до 2,60 доллара США), тогда как цены на номера средней ценовой категории подскочат с 500 до 1000 иен (приблизительно с 3,30 до 6,50 доллара).

Городские власти заявляют, что дополнительные средства, как ожидается, более чем удвоят поступления от туристического налога в Киото и пойдут на управление толпой, сохранение культурных объектов и снижение нагрузки на местную инфраструктуру.

Местные жители жалуются на то, что их район теперь "как Диснейленд" на фоне резкого роста туризма после Олимпиады.

При рассмотрении вопроса о повышении сбора туристические власти Киото настаивали на том, что туристы должны нести расходы на содержание тех самых достопримечательностей, которые их интересуют в городе.

Хотя туризм является движущей силой экономики Киото, многие жители говорят, что в пик сезона город становится практически непригодным для жизни. Узкие улочки забиты туристами, делающими селфи, а в популярных районах, таких как Гион, известных своими традиционными чайными домиками и гейшами, предпринимаются попытки ограничить доступ туристов после инцидентов с незаконным проникновением на чужую территорию и агрессивной фотосъемкой. Японские СМИ сообщают, что эти усилия не увенчались успехом.

Новый налог направлен на финансирование мер по обеспечению соблюдения правил и снижению трения между туристами и местными жителями, но критики предупреждают, что этого может быть недостаточно. В 2024 году Япония приняла более 35 миллионов иностранных туристов, и власти надеются достичь 60 миллионов к 2030 году.

Дополнение

Киото - не единственный город, столкнувшийся с этой проблемой. Гора Фудзи, еще одно знаковое место в Японии, сталкивается с побочными эффектами бурного роста туризма. Проблемы с мусором, переполненностью и безопасностью стали настолько серьезными, что власти стали называть эту достопримечательность "горой мусора". Туристов просят убрать мусор и соблюдать новые ограничения по количеству людей, на фоне того, как местные власти прилагают все усилия для сохранения природной красоты горы.

