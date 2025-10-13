Популярний серед туристів напрямок у Японії стягуватиме "туристичний податок" у $65 за ніч

Колись столиця Японії вживає рішучих заходів щодо боротьби з надмірним напливом туристів. З березня 2026 року в Кіото запроваджується найвищий у Японії податок на проживання, який збільшить вартість перебування у готелях, мотелях та гостьових будинках міста, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Згідно з новою системою, туристи, що зупиняються в дорогих готелях, зможуть платити до 10 000 ієн (близько 65 доларів) з особи за ніч у вигляді туристичного податку, що вдесятеро більше від поточних ставок.

"Бюджетні" мандрівники також помітять зростання цін приблизно з 200 до 400 ієн (приблизно з 1,30 до 2,60 долара США), тоді як ціни на номери середньої цінової категорії підскочуть з 500 до 1000 ієн (приблизно з 3,30 до 6,50 долара).

Міська влада заявляє, що додаткові кошти, як очікується, більш ніж подвоїть надходження від туристичного податку в Кіото і підуть на управління натовпом, збереження культурних об'єктів та зниження навантаження на місцеву інфраструктуру.

Місцеві жителі скаржаться на те, що їхній район тепер "як Діснейленд" на тлі різкого зростання туризму після Олімпіади.

При розгляді питання про підвищення збору туристична влада Кіото наполягала на тому, що туристи повинні нести витрати на утримання тих самих пам'яток, які їх цікавлять у місті.

Хоча туризм є рушійною силою економіки Кіото, багато жителів кажуть, що у пік сезону місто стає практично непридатним для життя. Вузькі вулички забиті туристами, які роблять селфі, а в популярних районах, таких як Гіон, відомих своїми традиційними чайними будиночками та гейшами, робляться спроби обмежити доступ туристів після інцидентів із незаконним проникненням на чужу територію та агресивною фотозйомкою. Японські ЗМІ повідомляють, що ці зусилля не мали успіху.

У японському Кіото обмежать відвідування району гейш через "неприйнятні" дії туристів

Новий податок спрямований на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання правил та зниження тертя між туристами та місцевими жителями, але критики попереджають, що цього може бути недостатньо. У 2024 році Японія прийняла понад 35 мільйонів іноземних туристів, і влада сподівається досягти 60 мільйонів до 2030 року.

Доповнення

Кіото - не єдине місто, яке зіткнулося з цією проблемою. Гора Фудзі, ще одне знакове місце в Японії, стикається з побічними ефектами бурхливого зростання туризму. Проблеми зі сміттям, переповненістю та безпекою стали настільки серйозними, що влада почала називати цю пам'ятку "горою сміття". Туристів просять прибрати сміття і дотримуватися нових обмежень щодо кількості людей, на тлі того, як місцева влада докладає всіх зусиль для збереження природної краси гори.

Влада Японії запроваджує збір для туристів за підняття на гору Фудзі