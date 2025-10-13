$41.600.10
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
08:59 • 10840 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 11047 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанцій
07:50 • 19792 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 15728 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
06:07 • 13854 перегляди
Золото досягло рекордного рівня на тлі поновлення напруги між США і Китаєм
04:29 • 18550 перегляди
"Вечір сліз, вечір щастя": Нетаньяху оголосив про перемогу у війні, але попередив про виклики
12 жовтня, 17:52 • 34707 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до Грузії
12 жовтня, 16:23 • 43128 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським
12 жовтня, 14:28 • 67801 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Популярний серед туристів напрямок у Японії стягуватиме "туристичний податок" у $65 за ніч

Київ • УНН

 • 1142 перегляди

З березня 2026 року в Кіото запроваджується найвищий у Японії податок на проживання, що збільшить вартість перебування у готелях. Туристи, що зупиняються в дорогих готелях, платитимуть до 10 000 ієн з особи за ніч.

Популярний серед туристів напрямок у Японії стягуватиме "туристичний податок" у $65 за ніч

Колись столиця Японії вживає рішучих заходів щодо боротьби з надмірним напливом туристів. З березня 2026 року в Кіото запроваджується найвищий у Японії податок на проживання, який збільшить вартість перебування у готелях, мотелях та гостьових будинках міста, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Згідно з новою системою, туристи, що зупиняються в дорогих готелях, зможуть платити до 10 000 ієн (близько 65 доларів) з особи за ніч у вигляді туристичного податку, що вдесятеро більше від поточних ставок.

"Бюджетні" мандрівники також помітять зростання цін приблизно з 200 до 400 ієн (приблизно з 1,30 до 2,60 долара США), тоді як ціни на номери середньої цінової категорії підскочуть з 500 до 1000 ієн (приблизно з 3,30 до 6,50 долара).

Міська влада заявляє, що додаткові кошти, як очікується, більш ніж подвоїть надходження від туристичного податку в Кіото і підуть на управління натовпом, збереження культурних об'єктів та зниження навантаження на місцеву інфраструктуру.

Місцеві жителі скаржаться на те, що їхній район тепер "як Діснейленд" на тлі різкого зростання туризму після Олімпіади.

При розгляді питання про підвищення збору туристична влада Кіото наполягала на тому, що туристи повинні нести витрати на утримання тих самих пам'яток, які їх цікавлять у місті.

Хоча туризм є рушійною силою економіки Кіото, багато жителів кажуть, що у пік сезону місто стає практично непридатним для життя. Вузькі вулички забиті туристами, які роблять селфі, а в популярних районах, таких як Гіон, відомих своїми традиційними чайними будиночками та гейшами, робляться спроби обмежити доступ туристів після інцидентів із незаконним проникненням на чужу територію та агресивною фотозйомкою. Японські ЗМІ повідомляють, що ці зусилля не мали успіху.

У японському Кіото обмежать відвідування району гейш через "неприйнятні" дії туристів06.03.24, 11:04 • 25803 перегляди

Новий податок спрямований на фінансування заходів щодо забезпечення дотримання правил та зниження тертя між туристами та місцевими жителями, але критики попереджають, що цього може бути недостатньо. У 2024 році Японія прийняла понад 35 мільйонів іноземних туристів, і влада сподівається досягти 60 мільйонів до 2030 року.

Доповнення

Кіото - не єдине місто, яке зіткнулося з цією проблемою. Гора Фудзі, ще одне знакове місце в Японії, стикається з побічними ефектами бурхливого зростання туризму. Проблеми зі сміттям, переповненістю та безпекою стали настільки серйозними, що влада почала називати цю пам'ятку "горою сміття". Туристів просять прибрати сміття і дотримуватися нових обмежень щодо кількості людей, на тлі того, як місцева влада докладає всіх зусиль для збереження природної краси гори.

Влада Японії запроваджує збір для туристів за підняття на гору Фудзі02.07.24, 03:53 • 18058 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордономНерухомість
Fox News
Японія