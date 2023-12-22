Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе
Киев • УНН
Женщина в Одессе попросила друга-военного напугать ее мужа фальшивой мобилизацией во время развода; военные неправомерно использовали для этого карету скорой помощи, что привело к служебному расследованию.
К инциденту в Одессе, где военные насильно усадили мужчину в медицинскую машину с военными номерами, сотрудники ТЦК отношения не имеют. Как выяснилось, женщина попросила своего знакомого, военнослужащего "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Относительно ситуации с использованием транспортного средства специального назначения в инциденте в ЖК "Радужный" в Одессе. По результатам проверки и в рамках служебного расследования было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях 21.12.2023
Сообщается, что на распространенном видео была зафиксирована попытка военных насильно усадить мужчину в медицинскую машину с военными номерами.
"Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", - отмечается в сообщении.
В ОК "Юг" отметили, что военный поддался уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в Одессе, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", что было осуществлено с использованием служебного специального транспорта.
"Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события относительно превышения служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении. Специальный автомобиль вернулся в бригаду, где применяется по назначению", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Одессе работники ТЦК СП задержали мужчин, используя для этого машину "скорой помощи". В связи с этим в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки обещают провести проверку действий военнослужащих.
Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе
Женщина в Одессе попросила друга-военного напугать ее мужа фальшивой мобилизацией во время развода; военные неправомерно использовали для этого карету скорой помощи, что привело к служебному расследованию.
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