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Несмотря на все трудности: как украинский крупный бизнес развивается и инвестирует в экономику во время войны

Киев • УНН

 • 264991 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Компания Veladis инвестировала около 60 млн грн в украинскую экономику во время войны. Об этом УНН рассказал представитель Veladis, которая занимается продукцией и реализацией рыбы и морепродуктов в Украине.

Несмотря на все трудности: как украинский крупный бизнес развивается и инвестирует в экономику во время войны

Детали

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания не уволила ни одного работника, более того – продолжает создавать новые рабочие места.

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“В период военного положения Компания бесперебойно выпускает готовую продукцию под торговой маркой “Veladis”, поставляя ее на полки магазинов нашей страны. С начала войны Компания не уволила ни одного сотрудника, сохранила уровень заработной платы и обеспечивает рабочими местами новых сотрудников. В это сложное время мы осуществляем инвестирование в экономику, объем инвестиций составляет около 60 миллионов гривен, а именно: запускает цех по переработке лосося, установив высокотехнологичные линии по обработке рыбы; открывает в октябре очередной Эксперт-магазин "Veladis", – рассказали в компании.

В то же время крупным компаниям-импортерам приходится преодолевать трудности, с которыми бизнес столкнулся из-за войны. В частности, блокада украинских портов вызвала серьезные проблемы с логистикой.

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“Более 70% продукции доставлялось морским транспортом, сейчас нарушились все логистические цепи и теперь товар приходит в порты Европы и доставляется оттуда грузовыми автомобилями, в связи с чем увеличиваются затраты на доставку груза, повышается себестоимость продукции, также увеличивается время доставки”, – рассказал представитель компании.

В Veladis добавили, что на удорожание продукции повлияла и девальвация гривны на 25%. Впрочем, технологи компании разрабатывают новые рецептуры, что позволяет сдержать уровень цен для конечного потребителя.

Еще одной проблемой стало то, что часть украинских территорий оказались под оккупацией и тамошние клиенты не смогли рассчитаться за уже предоставленный товар.

Напомним

Компания Veladis также помогает украинской армии – ее представители договорились с американским поставщиком табачных изделий о предоставлении помощи Вооруженным Силам Украины в виде партии сигарет на 400 млн грн.

Справка

Veladis – один из крупнейших производителей рыбной продукции Украины. Производством продукции занимается ООО “Компания Стингрей”, а ее реализацией – ООО "Альбакор".

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