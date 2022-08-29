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Попри всі труднощі: як український великий бізнес розвивається та інвестує в економіку під час війни

Київ • УНН

 • 264992 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Компанія Veladis інвестувала близько 60 млн грн в українську економіку під час війни. Про це УНН розповів представник Veladis, яка займається продукцією та реалізацією риби та морепродуктів в Україні.

Попри всі труднощі: як український великий бізнес розвивається та інвестує в економіку під час війни

Деталі

Окрім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія не звільнила жодного працівника, більше того - продовжує створювати нові робочі місця.

Цитата

“У період воєнного стану Компанія безперебійно випускає готову продукцію під торговою маркою “Veladis”, поставляючи її на полиці магазинів нашої країни. З початку війни Компанія не звільнила жодного співробітника, зберегла рівень заробітної плати та забезпечує робочими місцями нових співробітників. У цей складний час ми здійснюємо інвестування в економіку, обсяг інвестицій складає близько 60 мільйонів гривень, а саме: запускає цех з переробки лосося, встановивши високотехнологічні лінії з оброблення риби; відкриває у жовтні черговий Експерт-магазин "Veladis", - розповіли у компанії.

Водночас великим компаніям-імпортерам доводиться долати труднощі, з якими бізнес стикнувся через війну. Зокрема, блокада українських портів спричинила серйозні проблеми з логістикою.

Цитата

“Понад 70% продукції доставлялося морським транспортом, зараз порушилися всі логістичні ланцюги і тепер товар приходить в порти Європи і доставляється звідти вантажними автомобілями, у зв'язку з чим збільшуються витрати на доставку вантажу, підвищується собівартість продукції, також збільшується час доставки”, - розповів представник компанії.

У Veladis додали, що на здорожчання продукції вплинула і девальвація гривні на 25%. Втім технологи компанії розробляють нові рецептури, що дозволяє стримати рівень цін для кінцевого споживача.

Ще однією проблемою стало те, що частина українських територій опинилися під окупацією і тамтешні клієнти не змогли розрахуватися за вже наданий товар.

Нагадаємо

Компанія Veladis також допомагає українській армії - її представники домовились з американським постачальником тютюнових виробів про надання допомоги Збройним Силам України у вигляді партії цигарок на 400 млн грн.

Довідка

Veladis – один з найбільших виробників рибної продукції України. Виробництвом продукції займається ТОВ “Компанія Стінгрей”, а її реалізацією – ТОВ "Альбакор".

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