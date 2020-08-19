Несмотря на обещания власти Гродно не предоставили поддержки протестующим

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 79883 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101406 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125906 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106924 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126854 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101091 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101923 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103931 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101929 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101503 просмотра

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Несмотря на обещания власти Гродно не предоставили поддержки протестующим

Несмотря на обещания власти Гродно не предоставили поддержки протестующим

Киев  •  УНН

 • 9767 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. На площади Ленина в белорусском городе Гродно 19 августа собрались протестующие - акция прошла без электроснабжения и прямой трансляции. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.

Несмотря на предыдущие обещания Гродненского городского исполнительного комитета, городские власти не предоставили митингующих техническое обеспечение. Государственное телевидение не транслировало акцию, как в предыдущие дни.

На площади собралось около пяти тысяч человек с бело-красно-белыми флагами, в том числе сотрудники предприятий. Митингующие скандировали “Лукашенко, уходи”, “Жыве Беларусь”, “Верим, можем, победим”.

У места проведения митинга стояло несколько автомобилей милиции, а у входа в здание горисполкома можно было увидеть сотрудников ОМОНа в черной форме. К людям они не выходили.

Митинг длился около часа и завершился без инцидентов. Никого из присутствующих на площади не задержали. Один из участников во время выступлений предложил митингующим встретиться завтра в 19 часов.

Гродненский городской исполнительный комитет накануне в своем обращении обещал оказывать техническое, медицинское и информационное сопровождение акций протеста.

В Минске и других городах Беларуси от вечеру 9 августа проводятся акции протеста. Люди протестуют против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.

Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.

Силовики жестоко разгоняли демонстрантов, избивали их, применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ.

Западные лидеры призвали власти Беларуси остановить насилие. Литва 19 августа заявила о введении санкций против Лукашенко и других должностных лиц. Аналогичный шаг анонсировал Евросоюз.

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