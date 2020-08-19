Несмотря на обещания власти Гродно не предоставили поддержки протестующим
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На площади Ленина в белорусском городе Гродно 19 августа собрались протестующие - акция прошла без электроснабжения и прямой трансляции. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода, передает УНН.
Несмотря на предыдущие обещания Гродненского городского исполнительного комитета, городские власти не предоставили митингующих техническое обеспечение. Государственное телевидение не транслировало акцию, как в предыдущие дни.
На площади собралось около пяти тысяч человек с бело-красно-белыми флагами, в том числе сотрудники предприятий. Митингующие скандировали “Лукашенко, уходи”, “Жыве Беларусь”, “Верим, можем, победим”.
У места проведения митинга стояло несколько автомобилей милиции, а у входа в здание горисполкома можно было увидеть сотрудников ОМОНа в черной форме. К людям они не выходили.
Митинг длился около часа и завершился без инцидентов. Никого из присутствующих на площади не задержали. Один из участников во время выступлений предложил митингующим встретиться завтра в 19 часов.
Гродненский городской исполнительный комитет накануне в своем обращении обещал оказывать техническое, медицинское и информационное сопровождение акций протеста.
В Минске и других городах Беларуси от вечеру 9 августа проводятся акции протеста. Люди протестуют против результатов выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет.
Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.
Силовики жестоко разгоняли демонстрантов, избивали их, применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ.
Западные лидеры призвали власти Беларуси остановить насилие. Литва 19 августа заявила о введении санкций против Лукашенко и других должностных лиц. Аналогичный шаг анонсировал Евросоюз.