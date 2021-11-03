Пополнение ждут в декабре: возле станции "Академик Вернадский" пингвины отложили яйца

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"Недавно мы писали о старте сезона размножения в субантарктических пингвинах возле “Вернадского”, и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции", — говорится в сообщении.

Детали

Брачный сезон и рождения детенышей в субантарктических пингвинов происходит раз в год — с середины антарктической весны до середины лета. В этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.

Яйца этих пингинов белого цвета с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов выжить

В пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц и вскармливанию малышей: они это делают по очереди. Птенцы вылупляются из яиц чуть больше, чем за месяц.

"Пополнение пингвинят у станции можем ждать уже в начале декабря, а к Новому году очевидно весь наш остров будет заполнен малышами", — отметили на станции.

Добавим

Субантарктические пингвины — самый распространенный вид пингвинов в районе станции "Академик Вернадский". Этих пингвинов легко узнать по красному клюву и черно-белому “фраку”.

Летом остров может населять до 4 тыс. субантарктических пингвинов. Они в основном однолюбы и создают пару на всю жизнь.

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