Пополнение ждут в декабре: возле станции "Академик Вернадский" пингвины отложили яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Пингвины возле украинской антарктической станции “Академик Вернадский“ отложили четыре яйца в разных районах острова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.
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"Недавно мы писали о старте сезона размножения в субантарктических пингвинах возле “Вернадского”, и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции", — говорится в сообщении.
Детали
Брачный сезон и рождения детенышей в субантарктических пингвинов происходит раз в год — с середины антарктической весны до середины лета. В этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября.
Яйца этих пингинов белого цвета с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов выжить
В пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц и вскармливанию малышей: они это делают по очереди. Птенцы вылупляются из яиц чуть больше, чем за месяц.
"Пополнение пингвинят у станции можем ждать уже в начале декабря, а к Новому году очевидно весь наш остров будет заполнен малышами", — отметили на станции.
Добавим
Субантарктические пингвины — самый распространенный вид пингвинов в районе станции "Академик Вернадский". Этих пингвинов легко узнать по красному клюву и черно-белому “фраку”.
Летом остров может населять до 4 тыс. субантарктических пингвинов. Они в основном однолюбы и создают пару на всю жизнь.
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