Краля і Пенола: поблизу станції "Академік Вернадський" народилися перші тюленята

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"Першу дівчинку полярники всі разом назвали Пенола – на честь протоки, поблизу якої вона з'явилася на світ. Право дати ім’я другій крихітці отримав дизеліст Олександр Книжатко, бо саме він першим знайшов її, та ще й напередодні свого дня народження. Так друга самиця стала Кралею. А от третій малюк, на жаль, не вижив. Лабораторні дослідження наших біологів дозволять встановити ймовірну причину його загибелі. Водночас Краля і Пенола виглядають здоровими, вгодованими та активними", - повідомляє антарктичний центр.

Деталі

Вага новонароджених тюленят становить близько 25 кг, а завдяки поживному (54% жирності) молоку самиць дуже швидко збільшується. Період вигодовування триває трохи більше місяця, і на момент його завершення дитинча може важити вже 90 кг. Такий “запас” дозволяє малечі пережити період голоду під час переходу до самостійного харчування в океані.

"До речі, перші знайомства тюленят з водою можуть відбуватися вже за тиждень після народження", - зазначають науковці.

Наприкінці вигодовування самиці тюленів знову здатні до запліднення. Самця легко впізнати, адже кожна особина цього виду має унікальний плямистий візерунок на шкірі. Саме за цим малюнком вчені, зокрема й на "Вернадському", роблять фотоідентифікацію тюленів Ведделла, створюючи спеціальний каталог.

Також українські науковці проводять інші дослідження цих тварин. Наприклад, вивчають особливості розмноження та харчування, відбирають зразки тканин пуповини і плаценти, щоб визначити вміст стійких органічних забрудників, тощо. А ще на станції було започатковано акустичні дослідження тюленів Ведделла: більшість їхніх звуків не доступні для людини, адже належать до ультразвукових частот.

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