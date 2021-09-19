Помер в епоху вікінгів та цивілізації майя: вчені встановили вік загадкового скелету кита, який знайшли українські полярники

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Вчені з’ясували, що знайденому загадковому скелету кита біля станції "Вернадського" 1350 років. Про це повідомив Національний антарктичний центр у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Пам’ятаєте, ми писали про дослідження залишків таємничого кита в Антарктиді? Того самого, рештки якого вже багато років лежать на острові Расмуссен, що неподалік нашої станції. Нарешті вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років)! Тільки уявіть: це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Щодо виду, то вчені визначили, що це синій кит — найбільший кит і взагалі тварина в світі. За довжиною щелепи встановлено, що цей кит був завдовжки щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду — це найбільший підвид серед синіх китів.

“Наступні дослідження решток кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх давніх, нині знищених стад”, — додали у центрі.

Що було раніше

У травні цього року на одному з островів району станції “Академік Вернадський”, знайшли рештки кита.

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