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Умер в эпоху викингов и цивилизации майя: ученые установили возраст загадочного скелета кита, который нашли украинские полярники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Ученые выяснили, что найденному загадочному скелету кита возле станции "Вернадского" 1350 лет. Об этом сообщил Национальный антарктический центр в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Помните, мы писали об исследовании остатков таинственного кита в Антарктиде? Того самого, остатки которого уже много лет лежат на острове Расмуссен, недалеко нашей станции. Наконец ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита: он составляет 1350 (плюс/минус 30 лет)! Только представьте: это означает, что он умер в седьмом веке, в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира", - говорится в сообщении.

Детали

По виду, то ученые определили, что это синий кит - самый большой кит и вообще животное в мире. По длине челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду - это самый большой подвид среди синих китов.

"Следующие исследования остатков кита будут включать генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографию их древних, ныне уничтоженных стад", - добавили в центре.

Что было раньше

В мае этого года на одном из островов района станции "Академик Вернадский" нашли остатки кита.

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