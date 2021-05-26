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The Guardian

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Українські полярники знайшли загадковий скелет кита біля станції "Вернадського"

Київ • УНН

 • 68364 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. На одному з островів району станції "Академік Вернадський", знайшли рештки кита. Скільки він там знаходиться – точно невідомо, але його пам’ятають ще зимівники першої української експедиції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Українські полярники знайшли загадковий скелет кита біля станції "Вернадського"

Цитата

"На одному з островів району станції “Академік Вернадський”, що має назву Расмуссен, на пласкій терасі берега спочивають рештки великого морського створіння – кита. Скільки він там знаходиться – точно невідомо, але його пам'ятають ще зимівники першої української експедиції. Цікаво, що тут збереглися не тільки кістки, але й м’які тканини велетня", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Цього року біологи відібрали зразки тканин, які найближчим часом відправлять на дослідження. Радіовуглецевий аналіз дозволяє встановити вік тварини, а аналіз білків – її вид.

Проте дослідники вже мають кілька припущень, насамперед щодо віку.

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"Це може бути викопний зразок кита – так званий субфосильний. Це значить, що кит помер дуже давно і, можливо, був похований під льодовиком. У такому разі цей зразок дозволить більше дізнатися про китів минулого, їхню генетику, зовнішній вигляд тощо. Якщо ж рештки відносно нові, то цей велетень може бути однією з жертв китобоїв, які активно орудували тут в першій половині ХХ ст", – зазначили науковці.

Друга гіпотеза – щодо виду. За розмірами кісток можна припустити, що це рештки синього кита – найбільшої тварини на планеті, що значно перевищує навіть інших китів. Їхня довжина може сягати 33 м, а вага – 190 тонн. Цей вид дуже сильно постраждав від масштабного китобійного промислу в минулому столітті, й зараз зустріти його – велика рідкість.

Наші науковці ще жодного разу не зустрічали синіх китів в районі "Вернадського".

"Якщо ж з’ясується, що скелет належить саме синьому киту, це дозволить вченим зробити висновки про його поширення в минулому вздовж берегів Антарктиди та уточнити шляхи міграції", – зазначили у центрі.

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