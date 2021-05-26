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Украинские полярники нашли загадочный скелет кита возле станции "Вернадского"

Киев • УНН

 • 68364 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. На одном из островов района станции "Академик Вернадский", нашли остатки кита. Сколько он там находится - точно неизвестно, но его помнят еще зимовщики первой украинской экспедиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра в Фейсбук.

Украинские полярники нашли загадочный скелет кита возле станции "Вернадского"

Цитата

"На одном из островов района станции" Академик Вернадский ", что называется Расмуссен, на плоской террасе берега покоятся остатки большого морского существа - кита. Сколько он там находится - точно неизвестно, но его помнят еще зимовщики первой украинской экспедиции. Интересно, что здесь сохранились не только кости, но и мягкие ткани великана", - говорится в сообщении.

Детали

В этом году биологи отобрали образцы тканей, которые в ближайшее время отправят на исследование. Радиоуглеродный анализ позволяет установить возраст животного, а анализ белков - его вид.

Однако исследователи уже имеют несколько предположений, прежде всего по возрасту.

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"Это может быть ископаемый образец кита - так называемый субфосильний. Это значит, что кит умер очень давно и, возможно, был погребен под ледником. В таком случае этот образец позволит больше узнать о китах прошлого, их генетику, внешний вид и тому подобное. Если же остатки относительно новые, то этот великан может быть одной из жертв китобоев, которые активно орудовали здесь в первой половине ХХ века", - отметили ученые.

Вторая гипотеза - по виду. По размерам костей можно предположить, что это остатки синего кита - крупнейшего животного на планете, которые значительно превышает даже других китов. Их длина может достигать 33 м, а вес - 190 тонн. Этот вид очень сильно пострадал от масштабного китобойного промысла в прошлом веке, и сейчас встретить его - большая редкость.

Наши ученые еще ни разу не встречали синих китов в районе "Вернадского".

"Если же выяснится, что скелет принадлежит именно синему киту, это позволит ученым сделать выводы о его распространении в прошлом вдоль берегов Антарктиды и уточнить пути миграции", - отметили в центре.

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