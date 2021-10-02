Краля и Пенола: вблизи станции "Академик Вернадский" родились первые тюленята
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В районе станции, на Аргентинских островах, начался сезон размножения тюленей Уэдделла. Сейчас родилось трое тюленят: две самки и самец. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook, передает УНН.
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"Первую девочку полярники все вместе назвали Пенола - в честь пролива, вблизи которого она появилась на свет. Право дать имя второй крохе получил дизелист Александр Книжатко, поскольку именно он первым нашел ее, да еще и накануне своего дня рождения. Так вторая самка стала Кралей. А вот третий малыш, к сожалению, не выжил. Лабораторные исследования наших биологов позволят установить вероятную причину его гибели. В то же время Краля и Пенола выглядят здоровыми, упитанными и активными", - сообщает антарктический центр.
Детали
Вес новорожденных тюленят составляет около 25 кг, а благодаря питательному (54% жирности) молоку самок очень быстро увеличивается. Период вскармливания продолжается чуть больше месяца, и на момент его завершения детеныш может весить уже 90 кг. Такой "запас" позволяет малышам пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию в океане.
"Кстати, первые знакомства тюленят с водой могут происходить уже через неделю после рождения", - отмечают ученые.
В конце вскармливания самки тюленей снова способны к оплодотворению. Самца легко узнать, ведь каждая особь этого вида имеет уникальный пятнистый узор на коже. Именно по этому рисунку ученые, в том числе и на "Вернадском", делают фотоидентификацию тюленей Уэдделла, создавая специальный каталог.
Также украинские ученые проводят другие исследования этих животных. Например, изучают особенности размножения и питания, отбирают образцы тканей пуповины и плаценты, чтобы определить содержание стойких органических загрязнителей и тому подобное. А еще на станции было начато акустические исследования тюленей Уэдделла: большинство их звуков не доступны для человека, ведь относятся к ультразвуковым частотам.
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