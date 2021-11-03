Поповнення чекають у грудні: біля станції "Академік Вернадський" пінгвіни відклали яйця
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Пінгвіни біля української антарктичної станції “Академік Вернадський“ відклали чотири яйця у різних районах острова. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
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"Нещодавно ми писали про старт сезону розмноження у субантарктичних пінгвінів біля “Вернадського”, і ось вчора у них з'явилося перше яйце! Точніше одразу 4 яйця у різних районах острова, але перше полярники виявили у гнізді прямо біля входу до головної будівлі станції", — ідеться у повідомленні.
Деталі
Шлюбний сезон та народження дитинчат у субантарктичних пінгвінів відбувається раз на рік — з середини антарктичної весни до середини літа. Цього року гніздування почалося досить рано: раніше в районі станції перші яйця з'являлися ближче до середини листопада.
Яйця цих пінгінів білого кольору з сірим або зеленуватим відтінком, а за формою та розміром нагадують гусячі. Кладка однієї пари зазвичай складається з 2 яєць, рідко буває 3, але третій малюк здебільшого має дуже мало шансів вижити.
У пінгвінів партнерське ставлення до висиджування яєць та вигодовування малечі: вони це роблять по черзі. Пташенята вилуплюються з яєць трохи більше, ніж за місяць.
"Поповнення пінгвінят біля станції можемо чекати вже на початку грудня, а до Нового року очевидно весь наш острів буде заповнений малюками", — зазначили на станції.
Додамо
Субантарктичні пінгвіни — найпоширеніший вид пінгвінів у районі станції “Академік Вернадський”. Цих пінгвінів легко впізнати за червоним дзьобом та чорно-білим “фраком”.
Влітку острів може населяти до 4 тис. субантарктичних пінгвінів. Вони здебільшого однолюби й створюють пару на все життя.
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