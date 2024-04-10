Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian
Киев • УНН
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.
Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить экс-президента и потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии в США Дональда Трампа позволить Конгрессу предоставить Украине военную помощь в размере 60 млрд долларов, похоже, провалилась. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
"Попытка Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 млрд долларов, похоже, провалилась, поскольку британскому министру иностранных дел даже не позволили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить пакет на голосование", - пишет издание.
Вместо этого, как указано, конгрессмен от Джорджии Марджори Тейлор Грин угрожала досрочным голосованием, чтобы отстранить Джонсона от должности даже за то, что он поддержал голосование.
Во время частного ужина на базе Трампа во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать, что это в интересах США, чтобы путин не получил вознаграждение за захват земли в Украине, пишет издание.
Он также настаивал на том, что до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону. Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.
Также Кэмерон и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели совместную пресс-конференции, на которой призвали Конгресс США разблокировать помощь Украине.
Напомним
Накануне поездки в Вашингтон, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с Дональдом Трампом, - во время встречи британский политик призвал республиканцев поддержать помощь Украине.
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian
Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Публикации
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.
Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов
россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.
На Николаевщине в результате атаки вражеских "шахедов" горел рекреационный объект
Силы противовоздушной обороны ночью сбили 12 вражеских беспилотников в Николаевской области. В результате атаки армии рф загорелся рекреационный объект в Очакове, а в Николаевском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Херсонской области россияне попали в пункт несокрушимости и сотовые вышки, есть раненый - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 7 домов, магазин, автомобиль и объекты инфраструктуры, один человек получил ранения.
Никополь и две громады в Днепропетровской области подверглись вражеским ударам дронами и артиллерией, повреждено медучреждение - ОВА
Вечером российские войска продолжили атаковать Никопольский район. Они 6 раз нанесли удары с беспилотников и артиллерии, повредив медицинское учреждение и частный дом в Никополе, Марганецкой и Покровской громадах, но обошлось без жертв.
На фоне атаки рф на энергообъект были отключения света в Николаевской и Херсонской областях, ограничения уже сняты - Укрэнерго
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к аварийным отключениям электроэнергии в Николаевской и Херсонской областях, но сейчас ограничения сняты, и все потребители обеспечены электроэнергией.
россияне ночью снова атаковали энергетику, есть повреждения, в Николаевской области аварийные отключения - Укрэнерго.
Российские атаки повредили энергетическую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, вызвав аварийные отключения электроэнергии и пожары, есть сообщения о ранениях.
На фронте произошло 83 боевых столкновения - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 83 боевых столкновения, во время которых противник нанес 11 ракетных и 108 авиационных ударов, а также 149 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.
Еще плюс 830 оккупантов и 22 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 450 080 человек личного состава и 7132 танка.
ПВО ночью сбила 14 из 17 "шахедов" и две ракеты - Воздушные Силы
Во время ночной атаки силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников "шахед" и две ракеты Х-59.