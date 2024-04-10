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Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Попытка Кэмерона убедить Трампа разблокировать помощь Украине провалилась - The Guardian

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 05:53  •  15433 просмотра

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить бывшего президента Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в 60 миллиардов долларов.

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить экс-президента и потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии в США Дональда Трампа позволить Конгрессу предоставить Украине военную помощь в размере 60 млрд долларов, похоже, провалилась. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Попытка Дэвида Кэмерона убедить Дональда Трампа разрешить Конгрессу США предоставить Украине военную помощь в размере 60 млрд долларов, похоже, провалилась, поскольку британскому министру иностранных дел даже не позволили встретиться со спикером Конгресса Майком Джонсоном, который теоретически мог бы поставить пакет на голосование", - пишет издание.

Вместо этого, как указано, конгрессмен от Джорджии Марджори Тейлор Грин угрожала досрочным голосованием, чтобы отстранить Джонсона от должности даже за то, что он поддержал голосование.

Во время частного ужина на базе Трампа во Флориде Кэмерон призвал Трампа признать, что это в интересах США, чтобы путин не получил вознаграждение за захват земли в Украине, пишет издание.

Он также настаивал на том, что до саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения целевых расходов на оборону. Кэмерон надеялся, что Трамп даст сигнал об изменении курса, по крайней мере облегчив ему путь к встрече с Джонсоном.

Также Кэмерон и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели совместную пресс-конференции, на которой призвали Конгресс США разблокировать помощь Украине.

Напомним

Накануне поездки в Вашингтон, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон провел переговоры с Дональдом Трампом, - во время встречи британский политик призвал республиканцев поддержать помощь Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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