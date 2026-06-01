Попадание вражеского дрона в одесскую девятиэтажку: первые подробности атаки
Киев • УНН
В Одессе вражеский БпЛА попал в девятиэтажку, возник пожар на нижних этажах. На месте работают спасатели, информация о пострадавших уточняется.
Поздно вечером в воскресенье, 31 мая, в Одессе вражеский БпЛА попал в девятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара возникло возгорание на первом и втором этажах.
На месте уже работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о пострадавших в настоящее время проверяется и уточняется
Незадолго до этого начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей областного центра находиться в безопасных местах и предупредил о работе ПВО.
Напомним
В воскресенье вечером вражеские дроны повредили частное домовладение и жилые дома в Одесском районе. Пожар ликвидирован, пострадавших среди людей нет.
