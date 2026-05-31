Отмена санкций против россии фактически означает помощь российским военным через поддержку ее оборонной промышленности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Face the Nation, пишет УНН.

По его словам, после частичного ослабления отдельных санкций не произошло заметных изменений на мировых рынках нефти, газа или дизельного топлива. Он отметил, что доля российской нефти в мировых поставках составляет лишь около 5%, поэтому это не могло существенно повлиять на ситуацию.

Зеленский подчеркнул, что отмена санкций не связана с экономическими выгодами, а скорее с попыткой выстроить диалог с россией. В то же время он считает такой подход ошибочным.

Президент заявил, что россия, по его мнению, не реагирует на слова или проявления эмпатии и может воспринимать смягчение санкций как признак слабости.

Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций