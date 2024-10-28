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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Попадание российской авиабомбы: в одном из районов Харькова завершили спасательные работы

Попадание российской авиабомбы: в одном из районов Харькова завершили спасательные работы

Киев  •  УНН

17:07 • 4646 просмотра

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В Холодногорском районе Харькова завершены аварийно-спасательные работы после удара российской авиабомбы. В результате атаки 7 человек ранены, поврежден 9-этажный дом.

В Харькове по состоянию на 17:30 завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания российской авиабомбы в Холодногорском районе города, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В ГСЧС напомнили, что в результате удара 7 человек получили ранения, произошли значительные разрушения конструкций жилой 9-этажки на уровне 8-го, 9-го и технического этажей.

Работали 24 спасателя, 6 единиц аварийно-спасательной и тяжелой инженерной техники Харьковского, Ивано-Франковского гарнизонов, а также 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Вражеские удары на Харьковщине: 21 человек получил ранения, включая 5 детей28 октября 2024, 06:06 • 15979 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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