Влучання російської авіабомби: в одному з районів Харкова завершили рятувальні роботи
Київ • УНН
У Холодногірському районі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи після удару російської авіабомби. Внаслідок атаки 7 людей поранено, пошкоджено 9-поверховий будинок.
У Харкові станом на 17:30 завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби у Холодногірському районі міста, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У ДСНС нагадали, що внаслідок удару 7 людей отримали поранення, стались значні руйнування конструкцій житлової 9-поверхівки на рівні 8-го, 9-го та технічного поверхів.
Працювали 24 рятувальники, 6 одиниць аварійно-рятувальної та важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.
Ворожі удари на Харківщині: 21 особа отримала поранення, включаючи 5 дітей28.10.24, 08:06 • 17690 переглядiв