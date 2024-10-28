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Влучання російської авіабомби: в одному з районів Харкова завершили рятувальні роботи

Київ • УНН

 • 17581 перегляди

У Холодногірському районі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи після удару російської авіабомби. Внаслідок атаки 7 людей поранено, пошкоджено 9-поверховий будинок.

Влучання російської авіабомби: в одному з районів Харкова завершили рятувальні роботи

У Харкові станом на 17:30 завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби у Холодногірському районі міста, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У ДСНС нагадали, що внаслідок удару 7 людей отримали поранення, стались значні руйнування конструкцій житлової 9-поверхівки на рівні 8-го, 9-го та технічного поверхів.

Працювали 24 рятувальники, 6 одиниць аварійно-рятувальної та важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

Ворожі удари на Харківщині: 21 особа отримала поранення, включаючи 5 дітей28.10.24, 08:06 • 17690 переглядiв

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