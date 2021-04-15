Более трети киевлян считают, что уже переболели COVID-19 - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Более трети жителей Киева считают, что уже переболели COVID-19. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", передает УНН.
Детали
По результатам опроса, 37% киевлян считают, что уже переболели COVID-19. Из них 64% утверждают, что имели положительный тест, 35% - имели просто симптомы и не делали теста. 42% легко перенесли заболевание, 42% - средне, 9% - тяжело. Не болели коронавирусом - 60% населения.
Кроме этого, 52% населения выразили беспокойство из-за возможности заболеть коронавирусом, 47% - не имеют таких опасений. Относительно здоровья своих близких и родных волнуются 83% людей, не беспокоятся - 17%. Самые высокие показатели беспокойства фиксируют в старшей возрастной группе и среди женщин.
Также 60% знают лично людей, которые сейчас болеют коронавирусом. 39% отметили, что не имеют в своем окружении знакомых с COVID-19. 42% отметили, что среди людей, которых они лично знали, есть те, кто умер от болезни. 57% отметили, что в их окружении не было летальных случаев.
Дополнительно
Социологическая группа "Рейтинг" 10-11 апреля провела опрос жителей Киева методом телефонного интервью с использованием компьютера. Среди аудитории - жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Контекст
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано уже 1,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом в Киеве из них - 181,69 тыс. случаев.
В Киеве введены строгие карантинные ограничения - до 30 апреля.