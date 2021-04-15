Понад третина киян вважає, що вже перехворіли на COVID-19 - опитування

Деталі

За результатами опитування, 37% киян вважають, що вже перехворіли на COVID-19. З них 64% стверджують, що мали позитивний тест, 35% - мали просто симптоми і не робили тесту. 42% легко перенесли захворювання, 42% - середньо, 9% - важко. Не хворіли на коронавірус - 60% населення.

Окрім цього, 52% населення висловили хвилювання через можливість захворіти на коронавірус, 47% - не мають таких побоювань. Щодо здоров'я своїх близьких і рідних хвилюються 83% людей, не хвилюються - 17%. Найвищі показники хвилювання фіксують у старшій віковій групі та серед жінок.

Також 60% знають особисто людей, які зараз хворіють на коронавірус. 39% зазначили, що не мають в своєму оточенні знайомих із COVID-19. 42% відзначили, що серед людей, яких вони особисто знали, є ті, хто помер від хвороби. 57% відзначили, що в їх оточенні не було летальних випадків.

Додатково

Соціологічна група “Рейтинг” 10-11 квітня провела опитування жителів Києва методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Серед аудиторії - жителі Києва віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%.

Контекст

За минулу добу в Україні зафіксовано вже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. При цьому у Києві з них - 181,69 тис. випадків.

У Києві введені суворі карантинні обмеження - до 30 квітня.