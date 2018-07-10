Более семи тысяч детей неплательщиков алиментов недополучили помощи на 63 млн грн

“Счетная палата проверила эффективность использования средств субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в 2016 и 2017 годах, I квартале 2018 года, общий объем которой в соответствующих периодах составил 580,7 млн гривен. В результате аудиторы установили, что после внесения изменений в Семейный кодекс Минсоцполитики не инициировало внесение изменений в постановление КМУ от 22.02.2006 № 189 в части положений о сохранении права на получение помощи, которая была назначена на, установленных до того, законодательством условиях. Как следствие, 7,6 тыс. детей недополучили помощи на общую сумму 63,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего на конец 2017 года помощь была назначена более 33 тысячам детей.

“При этом, помощь предоставляется исключительно детям с крайне малообеспеченных семей (если доход на одного члена меньше 746 грн), что нарушает равенство детей в реализации их права на получение помощи и вообще искажает сущность этой помощи. К тому же обязанность по содержанию ребенка переводится на того из родителей, который и так выполняет свои родительские обязанности и от которого зависит материальное состояние семьи”, — обратили внимание в Счетной палате.

Более того, аудиторы отметили, что размер этой помощи не способствует полноценному содержанию ребенка. Так, средний размер пособия в месяц в 2016 году составил 522 грн (17 грн в день), в 2017 году — 700 грн (23 грн в день), в I квартале 2018 года — 900 грн (30 грн в день).

“Это делает невозможным обеспечение ребенка в возрасте до 6 лет даже основными необходимыми продуктами питания, не говоря уже о непродовольственных товарах, предметах гардероба, услуг, в т. ч. жилищно-коммунальных, включенных в прожиточный минимум для детей соответствующего возраста”, — добавили специалисты.

Аудиторы установили, что эффект от использования временной государственной помощи как инструмента государственной поддержки детей в полной мере не достигается. В частности, правительство, Минсоцполитики, Минфин не ввели механизма, который обеспечивал бы условия для получения надлежащего объема помощи всеми детьми, которые в ней нуждаются, а также вместе с Минюстом не разработало систему дальнейшего взыскания выплаченных сумм с должников по алиментам.

Как пояснили в Счетной палате, особенностью предоставления этой помощи является то, что в случае возникновения возможности взыскания алиментов с одного из родителей, средства по решению суда возвращают в госбюджет. Однако, как показал аудит, из каждых 100 гривен выплаченной помощи в бюджет возвращается только одна гривна.

“Причина — отсутствие единого информационного пространства для эффективного взаимодействия между Минсоцполитики, Минюстом, Минфином, Нацполицией с целью системного учета уплаченной временной помощи и возвращения ее в госбюджет”, — отметили специалисты.

По расчетам аудиторов, в течение 11 лет (с 2006 года по настоящее время) не взыскано 3,1 млрд грн выплаченной государственной помощи.

Счетная палата предоставила рекомендации ответственным органам по урегулированию проблемных вопросов. А информацию о выявленных фактах действий и бездействия должностных лиц госорганов, которые повлекли причинение ущерба государству и украинцам и имеют признаки уголовных преступлений, направила в Нацполиции.

Напомним, размер алиментов увеличили до прожиточного минимума.