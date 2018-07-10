Понад сім тисяч дітей неплатників аліментів недоотримали допомоги на 63 млн грн

“Рахункова палата перевірила ефективність використання коштів субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, у 2016 і 2017 роках, І кварталі 2018 року, загальний обсяг якої у відповідних періодах становив 580,7 млн гривень. У результаті аудитори встановили, що після внесення змін до Сімейного кодексу Мінсоцполітики не ініціювало внесення змін до постанови КМУ від 22.02.2006 № 189 у частині положень щодо збереження права на отримання допомоги, яка була призначена на, встановлених до того, законодавством умовах. Як наслідок, 7,6 тис. дітей недоотримали допомоги на загальну суму 63,2 млн гривень”, — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що усього на кінець 2017 року допомогу було призначено більш як 33 тисячам дітей.

“При цьому, допомога надається виключно дітям з украй малозабезпечених сімей (якщо дохід на одного члена менше 746 грн), що порушує рівність дітей у реалізації їх права на одержання допомоги та взагалі спотворює сутність цієї допомоги. До того ж обов’язок з утримання дитини перекладається на того з батьків, який і так виконує свої батьківські обов’язки та від якого залежить матеріальний стан сім’ї”, — звернули увагу у Рахункові палаті.

Більше того, аудитори наголосили, що розмір цієї допомоги не сприяє повноцінному утриманню дитини. Так, середній розмір допомоги на місяць у 2016 році становив 522 грн (17 грн на день), 2017 році — 700 грн (23 грн на день), у І кварталі 2018 року — 900 грн (30 грн на день).

“Це унеможливлює забезпечення дитини віком до 6 років навіть основними необхідними продуктами харчування, не кажучи вже про непродовольчі товари, предмети гардероба, послуги, у т. ч. житлово-комунальні, включені до прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку”, — додали фахівці.

Аудитори встановили, що ефект від використання тимчасової державної допомоги як інструменту державної підтримки дітей повною мірою не досягається. Зокрема, уряд, Мінсоцполітики, Мінфін не запровадили механізму, що забезпечував би умови для одержання належного обсягу допомоги усіма дітьми, які її потребують, а також разом з Мін’юстом не розробили систему подальшого стягнення виплачених сум з боржників по аліментах.

Як пояснили у Рахункові палаті, особливістю надання цієї допомоги є те, що у разі виникнення можливості стягнення аліментів з одного з батьків, кошти за рішенням суду повертають до держбюджету. Проте, як показав аудит, із кожних 100 гривень виплаченої допомоги до бюджету повертається лише одна гривня.

“Причина — відсутність єдиного інформаційного простору для ефективної взаємодії між Мінсоцполітики, Мін’юстом, Мінфіном, Нацполіцією з метою системного обліку сплаченої тимчасової допомоги та повернення її до держбюджету”, — зауважили спеціалісти.

За розрахунками аудиторів, протягом 11 років (з 2006 року по цей час) не стягнено 3,1 млрд грн виплаченої тимчасової державної допомоги.

Рахункова палата надала рекомендації відповідальним органам щодо врегулювання проблемних питань. А інформацію про виявлені факти дій та бездіяльності посадових осіб держорганів, які призвели до заподіяння збитків державі та українцям і мають ознаки кримінальних правопорушень, направила до Нацполіції.

Нагадаємо, розмір аліментів збільшили до прожиткового мінімуму.