Более семи тыс. земельных участков предоставлено участникам АТО Кировоградщины

По результатам их рассмотрения выдано 10722 приказы по распоряжению землями государственной собственности сельскохозяйственного назначения. Из них 7329 - участникам антитеррористической операции.

В частности, о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства - 6357 приказов, из них участникам АТО - 4561; об утверждении проектов землеустройства и предоставления земельных участков - 3786 приказов (АТО - 2605), внесение изменений в приказы - 334 приказы (АТО - 154) и др.

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Участники АТО части получат участки для ведения личного крестьянского хозяйства из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.