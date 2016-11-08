Понад сім тис. земельних ділянок надано учасникам АТО Кіровоградщини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. З початку року Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області розглянуто 18 851 заяву фізичних та юридичних осіб, повідомили у прес-службі відомства, пише УНН-Центр.
За результатами їх розгляду видано 10722 накази щодо розпорядження землями державної власності сільськогосподарського призначення. Із них 7329 — учасникам антитерористичної операції.
Зокрема, щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою — 6357 наказів, із них учасникам АТО — 4561; про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок — 3786 наказів (АТО — 2605), внесення змін до наказів — 334 накази (АТО — 154) та ін.
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Учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності.