Более полутора сотен бойцов добробата имени Кульчицкого отмечены госнаградами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Более полутора сотен бойцов батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого отмечены государственными наградами. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю дня украинской добровольца, передает корреспондент УНН.
"162 бойца батальона оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого награждены государственными наградами. 23, к сожалению, посмертно. Среди них - Герой Украины генерал Кульчицкий", - отметил Глава государства.
По его словам, бывшие добровольческие подразделения теперь интегрированы в ряды Вооруженных Сил или Национальной гвардии. Теперь они хорошо подготовлены, вышколенные и оснащены.
При этом он сообщил, что в настоящее время отбывает на фронт, чтобы посетить добровольцев, которые несут службу на передовой.
Напомним, около 500 участников боевых подразделений в зоне АТО, которые выполняют боевые задачи - женщины, и все они - добровольцы.