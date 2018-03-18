Держприкордонслужба: близько півтисячі членів бойових підрозділів в зоні АТО – жінки, всі вони – добровольці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Близько 500 учасників бойових підрозділів в зоні АТО, які виконують бойові завдання — жінки, і всі вони — добровольці. Про це УНН розповів Перший заступник Держприкордонслужби Василь Серватюк.
“Давайте подивимось на наші бойові підрозділи, підрозділи що виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції — Донецка і Луганська області. Я вам скажу, що майже 500 жінок у нас виконують там завдання. Жінки. І, скажу більше — це все добровольці”, — сказав він.
Він розповів навіть, що іноді, коли жінок-добровольців не направляють туди, доводиться “вислуховувати критику з їхнього боку”.
Нагадаємо, в четвер, 15 березня, відбувся урочистий прийом, присвячений початку діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО). Під час заходу про поняття і випадки домагань в Україні УНН розповіла заступник начальника Департаменту патрульної поліції, керівник УАППО Катерина Павліченко.