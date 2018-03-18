Госпогранслужба: около полутысячи членов боевых подразделений в зоне АТО - женщины, все они - добровольцы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Около 500 участников боевых подразделений в зоне АТО, которые выполняют боевые задачи — женщины, и все они — добровольцы. Об этом УНН рассказал Первый заместитель Госпогранслужбы Василий Серватюк.
“Давайте посмотрим на наши боевые подразделения, подразделения выполняющих задачи в зоне проведения антитеррористической операции — Донецкая и Луганская области. Я вам скажу, что почти 500 женщин у нас выполняют там задачи. Женщины. И, скажу больше — это все добровольцы”, — сказал он.
Он рассказал также, что иногда, когда женщин-добровольцев не направляют туда, приходится “выслушивать критику с их стороны”.
Напомним, в четверг, 15 марта, состоялся торжественный прием, посвященный началу деятельности Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов (УАПП). Во время мероприятия о понятии и случаи домогательств в Украине УНН рассказала заместитель начальника Департамента патрульной полиции, руководитель УАПП Екатерина Павличенко.