Понад півтори сотні бійців добробату імені Кульчицького відзначені держнагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Понад півтори сотні бійців батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького відзначені державними нагородами. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди дня українського добровольця, передає кореспондент УНН.
“162 бійці батальйону оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького нагороджено державними нагородами. 23, на жаль, посмертно. Серед них — Герой України генерал Кульчицький”, — зазначив голова держави.
За його словами, колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані до лав Збройних Сил або Національної гвардії. Тепер вони добре підготовлені, вишколені та оснащені.
При цьому він повідомив, що наразі відбуває на фронт, щоб відвідати добровольців, які несуть службу на передовій.
Нагадаємо, близько 500 учасників бойових підрозділів в зоні АТО, які виконують бойові завдання — жінки, і всі вони — добровольці.