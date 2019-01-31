Более 900 россиян не пустили в Украину в 2019 году

"С начала года (не пустили - ред.) более 900 человек", - отметил Слободян.

Он добавил, что ежедневно границу Украины на въезд пересекают примерно 1000-1200 граждан Российской Федерации. Таким образом, приблизительное количество граждан РФ, которые пересекли украинскую границу с начала года составляет 30 000.

Кроме того, по словам Слободяна, пока РФ также не пропускает украинцев через границу, но это не носит массовый характер. Пик не пропусков был во время военного положения - тогда РФ не пропустила более 350 граждан Украины.



Как сообщал УНН, возобновлена работа всех пунктов пропуска на админчерте с Крымом.