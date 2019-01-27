ДПСУ: відновлено роботу всіх пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом

Напередодні Державна фіскальна служба України тимчасово обмежила пропуск машин через КПВВ “Каланчак” і “Чаплинка” на адмінкордоні між анексованим Росією українським Кримом і Херсонщиною через технічний збій бази даних.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною та півостровом проліг формально адміністративний, але фактично ‒ справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в’їзду/виїзду ‒ “Каланчак”, “Чонгар” і “Чаплинка”.

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Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.

Як повідомляв УНН, сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 285 транспортних засобів.