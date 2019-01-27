Пропуск через адмінмежу з Кримом ускладнений
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Пропуск транспортних засобів на материкову частину України з АР Крим та у зворотному напрямку в контрольних пунктах в’їзду виїзду ускладнений. Про це повідомляє ДФС на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Пропуск транспортних засобів на материкову частину України з АР Крим та у зворотному напрямку в контрольних пунктах в’їзду виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі є ускладненим", - йдеться у повідомленні.
У ДФС рекомендують подорожуючим використовувати КПВВ "Чонгар", який працює у штатному режимі.
Нагадаємо, пропуск транспорту через контрольні пункти "Чаплинка" та "Каланчак" на адмінмежі з анексованим Кримом обмежено через технічний збій бази даних.
На даний час їх роботу відновлено за тимчасовою схемою.
Як повідомляв УНН, сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 285 транспортних засобів.