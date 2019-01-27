Пропуск через адмінмежу з Кримом ускладнений

КИЇВ. 27 січня. УНН. Пропуск транспортних засобів на материкову частину України з АР Крим та у зворотному напрямку в контрольних пунктах в’їзду виїзду ускладнений. Про це повідомляє ДФС на своїй сторінці Facebook, передає УНН.