Пропуск через адмінмежу з Кримом ускладнений

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Пропуск транспортних засобів на материкову частину України з АР Крим та у зворотному напрямку в контрольних пунктах в’їзду виїзду ускладнений. Про це повідомляє ДФС на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

"Пропуск транспортних засобів на материкову частину України з АР Крим та у зворотному напрямку в контрольних пунктах в’їзду виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" Митниці ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі є ускладненим", - йдеться у повідомленні.

У ДФС рекомендують подорожуючим використовувати КПВВ "Чонгар", який працює у штатному режимі.

Нагадаємо, пропуск транспорту через контрольні пункти "Чаплинка" та "Каланчак" на адмінмежі з анексованим Кримом обмежено через технічний збій бази даних.

На даний час їх роботу відновлено за тимчасовою схемою.

Як повідомляв УНН, сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 285 транспортних засобів.

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