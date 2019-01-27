У чергах на КПВВ на Донбасі зібралось майже 300 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, на в’їзд та виїзд перебувало 285 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/60; "Мар’їнка" – 30/55; "Новотроїцьке" – 30/40; "Гнутове" – 10/15, - йдеться повідомленні.
За даними відомства, на лінії зіткнення усі контрольні пункти в’їзду-виїзду відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.
Минулої доби через КПВВ прослідувало 36,7 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, у пропуску через лінію зіткнення на Донбасі за тиждень відмовили 126 людям.