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Понад 900 росіян не пустили в Україну у 2019 році

Понад 900 росіян не пустили в Україну у 2019 році

Київ • УНН

 • 17097 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. З початку року до України не пустили понад 900 росіян. Про це журналісту УНН повідомив прес-секретар Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"З початку року (не пустили – ред.) понад 900 осіб", - зазначив Слободян.

Він додав, що щодня кордон України на в’їзд перетинають приблизно 1000-1200 громадян Російської Федерації. Таким чином, приблизна кількість громадян РФ, які перетнули український кордон з початку року становить 30 тисяч.

Крім того, за словами Слободяна, наразі РФ також не пропускає українців через свій кордон, але це не носить масового характеру. Пік не пропусків був під час воєнного стану – тоді РФ не пропустила понад 350 громадян України.

Як повідомляв УНН, відновлено роботу всіх пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Українські Національні Новини

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