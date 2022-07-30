Более 80 прилетов: оккупанты обстреляли территории Сумской области

Цитата

"Великописаревская община: 12 прилетов из САУ после 15.00. Белопольская община: после 16.00 был минометный обстрел − 18 прилетов, после 17.00 − артобстрел, 7 прилетов. Также после 20 был артобстрел, около 8 прилетов. Середино-Будское общество: 36 прилетов. Работала российская артиллерия", - отметил он.

Информация о потерях и разрушениях уточняется.

Напомним

Российские оккупанты из минометов обстреляли Хотинскую общину Сумской области.