Более 80 прилетов: оккупанты обстреляли территории Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Сегодня, 30 июля, российские захватчики обстреляли территории Сумской области 5 раз, было более 80 прилетов. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
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"Великописаревская община: 12 прилетов из САУ после 15.00. Белопольская община: после 16.00 был минометный обстрел − 18 прилетов, после 17.00 − артобстрел, 7 прилетов. Также после 20 был артобстрел, около 8 прилетов. Середино-Будское общество: 36 прилетов. Работала российская артиллерия", - отметил он.
Информация о потерях и разрушениях уточняется.
Напомним
Российские оккупанты из минометов обстреляли Хотинскую общину Сумской области.