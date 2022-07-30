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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 51883 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Понад 80 прильотів: окупанти обстріляли території Сумської області

Понад 80 прильотів: окупанти обстріляли території Сумської області

Київ • УНН

 • 134871 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Сьогодні, 30 липня, російські загарбники обстріляли території Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

"Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00. Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія", - зазначив він.

Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо 

Російські окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду Сумської області.

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