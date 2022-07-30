Понад 80 прильотів: окупанти обстріляли території Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Сьогодні, 30 липня, російські загарбники обстріляли території Сумської області 5 разів, було понад 80 прильотів. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00. Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія", - зазначив він.
Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.
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Російські окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду Сумської області.