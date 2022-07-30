Понад 80 прильотів: окупанти обстріляли території Сумської області

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"Великописарівська громада: 12 прильотів із САУ після 15.00. Білопільська громада: після 16.00 був мінометний обстріл − 18 прильотів, після 17.00 − артобстріл, 7 прильотів. Також після 20 був артобстріл, близько 8 прильотів. Середино-Будська громада: 36 прильотів. Працювала російська артилерія", - зазначив він.

Інформація щодо втрат та руйнувань уточнюється.

Нагадаємо

Російські окупанти з мінометів обстріляли Хотінську громаду Сумської області.