Более 77 млрд грн бюджетных денег потрачено на возврат НДС

Сообщается, что эта сумма уже выплачена в денежной форме. Стоит отметить, что в этом году сумма возврата НДС увеличилась на 23,5 млрд грн в сравнении с выплатами за аналогичный период 2016 года.

10% от общей суммы выплаченного возврата НДС, а именно более 7 млрд грн в этом году получил агрохолдинг "Кернел". И это при том, что чистая прибыль этой компании составляет 176,2 млн долл, то есть около 5 млрд грн. "Покровителем" этой компании называют народного депутата, бывшего главу налогового Комитета ВР Виталия Хомутинника.

Эксперты считают, что возврат НДС создаёт в обществе дисбаланс и дискредитацию, а поэтому предлагают его отменить.

"Налог на добавленную стоимость может себе позволить страна, которая не ориентируется на экспортную продажу своих товаров. А поскольку НДС нужно возвращать, то чем больше товаров экспортируется - тем меньше выгоду из этого налога получает бюджет. Он служит для единственной цели - увеличить стоимость товаров внутри страны. Потому что когда экспорт будет превышать импорт, то для бюджета этот налог будет отрицательный, потому что отдавать надо будет больше, чем получать", - пояснил он.

Стоит отметить, что 77 млрд грн было бы достаточно для того, чтоб перекрыть большую часть катастрофического дефицита Пенсионного фонда, который в этом году уже достиг 140 млрд грн.