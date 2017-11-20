Более 77 млрд грн бюджетных денег потрачено на возврат НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За девять месяцев 2017 года потрачено более 77 млрд грн на возврат НДС (налог на добавленную стоимость). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Сообщается, что эта сумма уже выплачена в денежной форме. Стоит отметить, что в этом году сумма возврата НДС увеличилась на 23,5 млрд грн в сравнении с выплатами за аналогичный период 2016 года.
10% от общей суммы выплаченного возврата НДС, а именно более 7 млрд грн в этом году получил агрохолдинг "Кернел". И это при том, что чистая прибыль этой компании составляет 176,2 млн долл, то есть около 5 млрд грн. "Покровителем" этой компании называют народного депутата, бывшего главу налогового Комитета ВР Виталия Хомутинника.
Эксперты считают, что возврат НДС создаёт в обществе дисбаланс и дискредитацию, а поэтому предлагают его отменить.
"Налог на добавленную стоимость может себе позволить страна, которая не ориентируется на экспортную продажу своих товаров. А поскольку НДС нужно возвращать, то чем больше товаров экспортируется - тем меньше выгоду из этого налога получает бюджет. Он служит для единственной цели - увеличить стоимость товаров внутри страны. Потому что когда экспорт будет превышать импорт, то для бюджета этот налог будет отрицательный, потому что отдавать надо будет больше, чем получать", - пояснил он.
Стоит отметить, что 77 млрд грн было бы достаточно для того, чтоб перекрыть большую часть катастрофического дефицита Пенсионного фонда, который в этом году уже достиг 140 млрд грн.