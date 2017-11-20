Понад 77 млрд грн бюджетних грошей витрачено на повернення ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За дев'ять місяців 2017 року витрачено понад 77 млрд грн на повернення ПДВ (податок на додану вартість). Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Повідомляється, що ця сума вже виплачена в грошовій формі. Варто відзначити, що в цьому році сума повернення ПДВ збільшилася на 23,5 млрд грн в порівнянні з виплатами за аналогічний період 2016 року.
10% від загальної суми виплаченого повернення ПДВ, а саме понад 7 млрд грн в цьому році отримав агрохолдинг "Кернел". І це при тому, що чистий прибуток цієї компанії становить 176,2 млн дол, тобто близько 5 млрд грн. "Покровителем" цієї компанії називають народного депутата, колишнього главу податкового Комітету ВР Віталія Хомутинника.
Експерти вважають, що повернення ПДВ створює в суспільстві дисбаланс і дискредитацію, а тому пропонують його скасувати.
"Податок на додану вартість може собі дозволити країна, яка не орієнтується на експортний продаж своїх товарів. А оскільки ПДВ потрібно повертати, то чим більше товарів експортується - тим менше вигоди з цього податку отримує бюджет. Він служить для єдиної мети - збільшити вартість товарів всередині країни. Тому що коли експорт буде перевищувати імпорт, то для бюджету цей податок буде негативний, тому що віддавати треба буде більше, ніж отримувати", - пояснив він.
Варто відзначити, що 77 млрд грн було б достатньо для того, щоб перекрити більшу частину катастрофічного дефіциту Пенсійного фонду, який в цьому році вже досяг 140 млрд грн.