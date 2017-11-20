Понад 77 млрд грн бюджетних грошей витрачено на повернення ПДВ

Повідомляється, що ця сума вже виплачена в грошовій формі. Варто відзначити, що в цьому році сума повернення ПДВ збільшилася на 23,5 млрд грн в порівнянні з виплатами за аналогічний період 2016 року.

10% від загальної суми виплаченого повернення ПДВ, а саме понад 7 млрд грн в цьому році отримав агрохолдинг "Кернел". І це при тому, що чистий прибуток цієї компанії становить 176,2 млн дол, тобто близько 5 млрд грн. "Покровителем" цієї компанії називають народного депутата, колишнього главу податкового Комітету ВР Віталія Хомутинника.

Експерти вважають, що повернення ПДВ створює в суспільстві дисбаланс і дискредитацію, а тому пропонують його скасувати.

"Податок на додану вартість може собі дозволити країна, яка не орієнтується на експортний продаж своїх товарів. А оскільки ПДВ потрібно повертати, то чим більше товарів експортується - тим менше вигоди з цього податку отримує бюджет. Він служить для єдиної мети - збільшити вартість товарів всередині країни. Тому що коли експорт буде перевищувати імпорт, то для бюджету цей податок буде негативний, тому що віддавати треба буде більше, ніж отримувати", - пояснив він.

Варто відзначити, що 77 млрд грн було б достатньо для того, щоб перекрити більшу частину катастрофічного дефіциту Пенсійного фонду, який в цьому році вже досяг 140 млрд грн.