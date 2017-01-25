Более 700 воспитанников и офицеров Нацакадемии сухопутных войск им. Сагайдачного присоединились к флешмобу отжиманий
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Более 700 воспитанников и офицеров Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного присоединились к флешмобу отжиманий 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО, передает УНН со ссылкой на страницу Минобороны в Facebook.
"Такого еще не было! Рекордный #22pushupchallenge от Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, в котором приняли участие более 700 воспитанников и офицеров учебного заведения!", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, начальник Генерального штаба, генерал армии Виктор Муженко присоединился к флешмобу отжиманий 22PushUpChallenge.