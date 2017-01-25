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Понад 700 вихованців та офіцерів Нацакадемії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного долучилися до флешмобу віджимань

Київ • УНН

 • 10849 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Понад 700 вихованців та офіцерів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного долучилися до флешмобу віджимань 22PushUpChallenge на підтримку ветеранів АТО, передає УНН з посиланням на сторінку Міноборони у Facebook.

“Такого ще не було! Рекордний #22pushupchallenge від Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, у якому взяли участь понад 700 вихованців та офіцерів навчального закладу!”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, начальник Генерального штабу, генерал армії Віктор Муженко долучився до флешмобу віджимань 22PushUpChallenge.

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