Более 700 млн гривен в местные бюджеты. "ТЕДИС Украина" назвала 5 городов, куда перечислила больше всего налогов в 2020 году
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. По результатам работы в 2020 году "ТЕДИС Украина" перечислила в местные бюджеты 705,7 млн гривен розничного акциза с продаж табачных изделий, пишет УНН.
При этом ТОП-5 городов, в которые компания направила больше всех налогов, выглядит следующим образом:
Ключевой налог, которым "ТЕДИС Украины" наполняет местные бюджеты, это розничный акциз. Всего за 2020 год компания перечислила 705,7 миллиона гривен розничного акциза.
"По показателю уплаченного розничного акциза с продажы табачных изделий наша компания занимает первое место в Украине. А это значит, что все города, в которых мы работаем, стабильно получают необходимый ресурс для финансирования сфер образования, здравоохранения и соцзащиты", - подчеркнул генеральный директор компании "ТЕДИС Украина" Тарас Корнияченко.
Напомним, что по итогам 2020 года компания перечислила в бюджеты различных уровней 1,4 миллиарда гривен налогов и входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков страны по данным Государственной налоговой службы Украины.
Ранее исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что следует увеличить часть налога на доходы физических лиц, что будет оставаться на местах. Он отметил, что финансовой состоятельности муниципалитеты еще не достигли.