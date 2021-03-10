Понад 700 мільйонів гривень до місцевих бюджетів. “ТЕДІС Україна” назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020 рік

ukru
18 березня, 21:00 • 35967 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 76657 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 61647 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101608 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69974 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98226 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116801 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144795 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184263 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312586 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104473 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102363 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106238 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101621 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 98366 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61706 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312587 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246500 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340147 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333569 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64990 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110301 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111071 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108025 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121453 перегляди
Актуальне
Понад 700 мільйонів гривень до місцевих бюджетів. “ТЕДІС Україна” назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020 рік

Понад 700 мільйонів гривень до місцевих бюджетів. “ТЕДІС Україна” назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020 рік

Київ • УНН

 • 14640 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. За результатами роботи у 2020 році “ТЕДІС Україна” перерахувала до місцевих бюджетів 705,7 мільйона гривень роздрібного акцизу з продажів тютюнових виробів, пише УНН.

При цьому ТОП-5 міст, у які компанія направила найбільше податків, виглядає наступним чином:

  • Київ — 65,6 мільйона гривень податків
  • Одеса — 61,6 мільйона гривень податків
  • Дніпро — 44 мільйони гривень податків
  • Кривий Ріг — 33,3 мільйона гривень податків
  • Маріуполь — 31 мільйон гривень податків

    • Ключовий податок, яким “ТЕДІС Україна” наповнює місцеві бюджети, це роздрібний акциз. Всього за 2020 рік компанія перерахувала 705,7 мільйона гривень роздрібного акцизу.

    “За показником сплаченого роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів наша компанія займає перше місце в Україні. А це означає, що всі міста, в яких ми працюємо, стабільно отримують необхідний ресурс для фінансування сфер освіти, охорони здоров’я і соцзахисту”, — підкреслив генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна” Тарас Корніяченко.

    Нагадаємо, що за підсумками 2020 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,4 мільярда гривень податків і входить в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної податкової служби України.

    Раніше виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що слід збільшити частину податку на доходи фізичних осіб, яка буде залишатися на місцях. Він зауважив, що фінансової спроможності муніципалітети ще не досягли.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Економіка

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $226.90
    Brent
    $70.58
    Bitcoin
    $82,263.30
    S&P 500
    $5,619.93
    Газ TTF
    $40.76
    Золото
    $3,042.90
    Ethereum
    $1,904.79