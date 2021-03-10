Понад 700 мільйонів гривень до місцевих бюджетів. “ТЕДІС Україна” назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020 рік

Понад 700 мільйонів гривень до місцевих бюджетів. “ТЕДІС Україна” назвала 5 міст, куди перерахувала найбільше податків за 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. За результатами роботи у 2020 році “ТЕДІС Україна” перерахувала до місцевих бюджетів 705,7 мільйона гривень роздрібного акцизу з продажів тютюнових виробів, пише УНН.
При цьому ТОП-5 міст, у які компанія направила найбільше податків, виглядає наступним чином:
Ключовий податок, яким “ТЕДІС Україна” наповнює місцеві бюджети, це роздрібний акциз. Всього за 2020 рік компанія перерахувала 705,7 мільйона гривень роздрібного акцизу.
“За показником сплаченого роздрібного акцизу з продажу тютюнових виробів наша компанія займає перше місце в Україні. А це означає, що всі міста, в яких ми працюємо, стабільно отримують необхідний ресурс для фінансування сфер освіти, охорони здоров’я і соцзахисту”, — підкреслив генеральний директор компанії “ТЕДІС Україна” Тарас Корніяченко.
Нагадаємо, що за підсумками 2020 року компанія перерахувала до бюджетів різних рівнів 1,4 мільярда гривень податків і входить в ТОП-100 найбільших платників податків країни за даними Державної податкової служби України.
Раніше виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан заявив, що слід збільшити частину податку на доходи фізичних осіб, яка буде залишатися на місцях. Він зауважив, що фінансової спроможності муніципалітети ще не досягли.