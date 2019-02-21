Более 70% украинцев выразили свое недоверие реформам Порошенко - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Почти половина украинцев совсем не доверяет реформам действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Совсем не доверяют социальным институтам Петра Порошенко - 44,1% населения Украины, скорее не доверяет - 29,8% населения нашей страны.
Стоит отметить, что о своем доверии: полном или частичном заявили 5,1 и 18,3 процента населения соответственно.
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Не определились со своей позицией 5,7% украинцев.
Справка УНН: Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, по данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова Зеленский лидер предвыборной кампании, у Тимошенко и Порошенко шансы равны.