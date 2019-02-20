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Опитування: Порошенко у другому турі програє Зеленському

Опитування: Порошенко у другому турі програє Зеленському

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко у другому турі президентських виборів програє Володимиру Зеленському. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані загальнонаціонального дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

У другому турі виборів В. Зеленський перемагає як П .Порошенка (відповідно 32,2% і 19,1% серед усіх респондентів ), так і Ю. Тимошенко (28,7% усіх опитаних готові проголосувати за В. Зеленського, 18,6% — за Ю. Тимошенко). У випадку ж виходу до другого туру Ю.Тимошенко та П. Порошенка обоє мають рівні шанси на перемогу — різниця відсотків, які отримує кожен з цих кандидатів, статистично не значуща (відповідно 22,4% і 20,0%) .

У випадку, якби найближчим часом проводилися вибори до Верховної Ради України, при голосуванні за партійними списками шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр мали б такі політичні сили: Партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18,0% тих, хто піде на вибори), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" (15,4%), Блок Петра Порошенка "Солідарність" (14,9%), Партія "Громадянська позиція" (8,0%), Партія "Опозиційна платформа — "За життя" (6,6%), Радикальна партія Олега Ляшка (5,0%).

Довідка УНН: Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Як повідомляв УНН, за даними опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова Зеленський лідер передвиборчої кампанії, у Тимошенко і Порошенка шанси рівні. 

Українські Національні Новини

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