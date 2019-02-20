Опрос: Порошенко во втором туре проигрывает Зеленскому

Во втором туре выборов В. Зеленский побеждает как П .Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за В. Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Ю.Тимошенко и П.Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%).

В случае, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду Украины, при голосовании по партийным спискам шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы такие политические силы: Партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), Партия "Гражданская позиция" (8,0%), Партия "Оппозиционная платформа - "За життя"(6,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).



Справка УНН: Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Как сообщал УНН, по данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова Зеленский лидер предвыборной кампании, у Тимошенко и Порошенко шансы равны.