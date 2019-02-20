Опрос: Порошенко во втором туре проигрывает Зеленскому
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко во втором туре президентских выборов проигрывает Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Во втором туре выборов В. Зеленский побеждает как П .Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за В. Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко). В случае же выхода во второй тур Ю.Тимошенко и П.Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%).
В случае, если бы в ближайшее время проводились выборы в Верховную Раду Украины, при голосовании по партийным спискам шансы преодолеть пятипроцентный барьер имели бы такие политические силы: Партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18,0% тех, кто пойдет на выборы), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (15,4%), Блок Петра Порошенко "Солидарность" (14,9%), Партия "Гражданская позиция" (8,0%), Партия "Оппозиционная платформа - "За життя"(6,6%), Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).
Справка УНН: Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Как сообщал УНН, по данным опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова Зеленский лидер предвыборной кампании, у Тимошенко и Порошенко шансы равны.