Понад 70% українців висловили свою недовіру реформам Порошенка - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Майже половина українців зовсім не довіряє реформам чинного Президента України Петра Порошенка. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані загальнонаціонального дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Зовсім не довіряють соціальним інституціям Петра Порошенка – 44,1% населення України, скоріше не довіряє - 29,8 % населення нашої країни.
Варто відзначити, що про свою довіру: повну чи часткову заявили 5,1 та 18,3 відсотка населення відповідно.
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Не визначились зі своєю позицією 5,7 % українців.
Довідка УНН: Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомляв УНН, за даними опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова Зеленський лідер передвиборчої кампанії, у Тимошенко і Порошенка шанси рівні.