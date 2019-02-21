Понад 70% українців висловили свою недовіру реформам Порошенка - опитування

Зовсім не довіряють соціальним інституціям Петра Порошенка – 44,1% населення України, скоріше не довіряє - 29,8 % населення нашої країни.

Варто відзначити, що про свою довіру: повну чи часткову заявили 5,1 та 18,3 відсотка населення відповідно.



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Не визначились зі своєю позицією 5,7 % українців.

Довідка УНН: Загальнонаціональне дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по 14 лютого 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.



Як повідомляв УНН, за даними опитування проведеного соціологічною службою Центру Разумкова Зеленський лідер передвиборчої кампанії, у Тимошенко і Порошенка шанси рівні.