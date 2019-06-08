Более 70 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсонской области, на 7:00, подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка. Для откачки воды привлечены 7 ед. техники и 25 человек: из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб . м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м)", - говорится в сообщении.
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В ГСЧС отметили, что пока осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Алешковского района.