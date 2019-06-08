Более 70 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3358 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 27927 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113532 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108995 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144025 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129987 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Более 70 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области

Более 70 приусадебных участков до сих пор подтоплены в Херсонской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В Херсонской области, на 7:00, подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов нет, остаются подтопленными 73 приусадебных участка. Для откачки воды привлечены 7 ед. техники и 25 человек: из них от ГСЧС 2 ед. техники и 6 человек личного состава. В течение суток откачано 4 тыс. 200 куб . м воды (всего - 6 тыс. 300 куб. м)", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС отметили, что пока осадков не наблюдается, уровень воды постепенно спадает.

Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Алешковского района.

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